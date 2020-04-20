Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" sloganıyla başlatılan Millî Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini belirten Erol, alacaklarından vazgeçtiğini belirterek bu üç defteri yaktı. İnsanların koronavirüsten dolayı ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini vurgulayan Erol “Bugün defterlerdeki alacağım bütün parayı sildim. Helali hoş olsun. Bugünden sonra karnı aç olan herkesi iş yerime beklerim, paralı parasız hiç sıkıntı yok" diye konuştu.
Lokantacı altı yıllık veresiye defterini yaktı
20.04.2020 - 02:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 02:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi Sami Erol, ilçede veresiye alışkanlığı olduğunu ve 6 yıldır 3 veresiye defterinde toplam 70 bin liralık alacağı biriktiğini söyledi.
Etiketler : veresiye defteri,
697913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697913.aspx
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