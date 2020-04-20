Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" sloganıyla başlatılan Millî Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini belirten Erol, alacaklarından vazgeçtiğini belirterek bu üç defteri yaktı. İnsanların koronavirüsten dolayı ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini vurgulayan Erol “Bugün defterlerdeki alacağım bütün parayı sildim. Helali hoş olsun. Bugünden sonra karnı aç olan herkesi iş yerime beklerim, paralı parasız hiç sıkıntı yok" diye konuştu.