Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından gelenleri gizlediği gerekçesiyle Muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde korona virüslü hasta sayısının 48'e yükseldiği belirtildi.
Öte yandan, Van geneli vaka sayısının 180, taburcu olan hasta sayısının ise 65 olduğu belirtildi.
Van’da vaka sayısı 180 oldu
22.04.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da Korona virüsü nedeniyle vaka sayısının 180 olduğu belirtildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından gelenleri gizlediği gerekçesiyle Muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde korona virüslü hasta sayısının 48'e yükseldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,koronavirüs,
698547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698547.aspx
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