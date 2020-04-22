Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından gelenleri gizlediği gerekçesiyle Muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde korona virüslü hasta sayısının 48'e yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, Van geneli vaka sayısının 180, taburcu olan hasta sayısının ise 65 olduğu belirtildi.