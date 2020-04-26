Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesini süren Beytullah Anık (17), patpatın dengesini kaybetmesi sonucu altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.