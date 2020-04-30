Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Terme ilçesinde 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen tarihi Pazar Camisi’nin restorasyon çalışması sonlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan cami etrafında gezen vatandaşlar mezar taşı buldu. Vatandaşlar mezar taşının üzerindeki eski yazıyı merakla incelediler. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine belediye ekipleri mezar taşını bulunduğu yerden alarak Terme Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’ne götürdüler.

Mezar taşının, Terme Pazar Camisi’nin restorasyonu esnasında yerin 1 metre altından çıkarıldığı ve çalışmalar sonrasında avlu duvarının dışarısında bırakıldığı öğrenildi. Belediye tarafından koruma altına alınan mezar taşının ilerleyen zamanlarda cami avlusunda sergileneceği planlanıyor.

Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca tescil altına alınarak koruma altına alınan Tarihi Pazar Camisi, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi.