Ayın dünyaya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart’ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülendi.
Süper Ay Mersin'de görüntülendi
07.05.2020 - 00:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların bugün dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu. Süper Ay tüm parlaklığı ve görkemiyle görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : süper ay,mersin,görüntüleme,
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