Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayın dünyaya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart’ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülendi.