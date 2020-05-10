Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetilmesi ile beraber yaklaşık 2 sonra dışarı çıktı. Günler sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında dışarı çıkan vatandaşların kimi yürüyüş yaparken, kimi serin yerlerde oturup arkadaşlarıyla sohbet etti. Vatandaşlar saat 11.00'de başlayan ve 15.00 itibarıyla sona eren 4 saatlik iznin ardından evlerine dönerken, polis ekipleri de evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İznin sona ermesiyle beraber evlerine giden vatandaşların buruk olduğu görüldü.

“Daima çıkmak isteriz”

Evine doğru yola çıkan Şükrü Cömert, “Şu anda mutluyuz. Nefes aldık. Turumuzu yaptık. Saatimiz dolmak üzere. Evimize döneceğiz. Çıkmak istemez miyiz? 50 gündür içeride neler yaptık? Çok zor. Daima çıkmak isteriz” diye konuştu.



Evde kaldıkları süre boyunca da yorulduklarını belirten Meliha Özdemir, “Evde de yorulduk aslında. Yürüyemiyorum fakat güneş lazım, hava lazım. Biz de dışarı çıkmak istiyoruz tabii ki. Yürüyüş yaptık. Güneşte oturduk” dedi.



65 üstü bir başka vatandaş ise, “En azından çıktık biraz hava aldık. Komşularla oturduk. Herkes evine gitti. Şimdi ben de evime gidiyorum” diyerek evinin yolunu tuttu.



Bakırköy’deki vatandaşlardan Bülent Ertem, “4 saat dolmak üzere, evime doğru gidiyorum. Deniz kenarına gittim hava aldım” dedi.