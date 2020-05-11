Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler 50 gün sonra iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler ilk müşterilerini almaya başladı.

Sabah 09.00 itibariyle açılan berberler randevu usulü gelen ilk müşterilerini tıraş etti.

İstanbul Bakırköy’de ilk müşterileri alan berber esnafı “Bugün işimize başladık. İlk müşterimiz aldık 50 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz Havlular önlükler.. Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yağacağız. Eski havlularımızı kaldırdık. İkramımız olmayacak. Saçını kesen gidecek” dedi.

Randevulu sistemle ilk müşteri olan vatandaş ise, “Bizim için psikolojik sınavdı. Berberlerin açılacağını öğrenir öğrenmez randevumu aldım. İlk müşteri olmak mutluluk verici” dedi.

"Randevulu şekilde tıraşlarımızı yapacağız"

Nevşehir’de berberlik yapan İsmail Uçar; "Bu sabah itibarıyla besmelemizi çekerek iş yerimizi açtık" dedi. Uçar; "Nevşehir Belediyesi tarafından iş yerimizi dezenfekte edildi. Tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık önlük kullanarak müşterilerimize randevulu sistem ile besmele çekerek iş yerimizi açtık. Malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Randevulara çok yoğun bir talep var. Müşterilerimiz gerek telefon ile gerekse mesaj atarak randevu alıyorlar. Bizde randevulu şekilde tıraşlarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.