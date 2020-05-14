Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Derbentçi köyünde korona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında karantina uygulamasına karar verildi. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, korona virüs tespit edilen kişiler Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.