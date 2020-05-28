Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sırasında dükkanı yanan Hüseyin Şanverdi, tansiyonu bir anda yükselince kısmi felç geçirdi. O tarihten bu yana evden dışarı çıkamayan 6 çocuk babası Şanverdi, tek hayalinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu söyleyerek hayırseverlerden yardım istemişti. İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı haberin ardından bir hayırsever tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Hüseyin Şanverdi'ye teslim edildi.



Hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye binmenin sevincini yaşayan Şanverdi, "Allah bu arabayı gönderenlerden razı olsun. Beni çok sevindirdiniz, çok teşekkür ederim" dedi.