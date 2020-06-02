Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir sitenin garajında yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Garajdan çalınan matkabı bir internet sitesinde satmaya çalışan K.G., matkap sahibinin durumdan şüphelenmesi üzerine yakayı ele verdi. Şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken çaldığı matkap ele geçirildi.
Çaldığı matkabı internet sitesinde satmak isteyince yakayı ele verdi
02.06.2020 - 14:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaldığı matkabı internet sitesinde satmak isteyince yakayı ele verdiGaziantep'te bir sitenin garajından hırsızlık yapan kişi, çaldığı matkabı internette satmak isteyince polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : matkap,
708397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708397.aspx
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