Edinilen bilgiye göre olay Kozlu İlçesine bağlı Gücek köyünde meydana geldi. Evin içerisine yılan girdi. Evde yaşayan vatandaşlar tarafından fark edilen yılan için itfaiye ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisinde arama yaparak yılanı saklandığı yerden buldu. Ardından bulunan yılan doğaya bırakıldı. Yılanın evden çıkarılmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı
12.06.2020 - 00:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Gücek Köyünde eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak',
710413 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710413.aspx
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