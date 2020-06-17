Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti
17.06.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki STK temsilcilerini kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
711691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711691.aspx
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