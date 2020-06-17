Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da bulundu.