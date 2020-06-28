Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana sirayet etti. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.