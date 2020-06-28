Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana sirayet etti. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.
Kayışdağı ormanında çıkan yangın havadan görüntülendi
28.06.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler : kayışdağı,
714232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714232.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER