Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk belirlemelere göre 450 hektar ormanlık alan küle döndü. Orman ve Jandarma teşkilatlarına bağlı uzman ekipler olayı araştırırken yangının Ilgardere köyü yakınındaki bir tarım arazisinde yakılan ateşin ormana sıçramasıyla çıktığı ileri sürüldü. Uzmanlar, bu iddianın gerçekliğini soruştururken itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.