İlk belirlemelere göre 450 hektar ormanlık alan küle döndü. Orman ve Jandarma teşkilatlarına bağlı uzman ekipler olayı araştırırken yangının Ilgardere köyü yakınındaki bir tarım arazisinde yakılan ateşin ormana sıçramasıyla çıktığı ileri sürüldü. Uzmanlar, bu iddianın gerçekliğini soruştururken itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangının sebebi çiftçinin ateşi
09.07.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarihî Gelibolu Yarımadası’nda pazartesi günü başlayan orman yangını, 20 saatte kontrol altına alındı...
Etiketler : yangın,haberler,gelibolu,
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