Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Evin Teker’in anne ve babası köylerde buğday toplamak için sabah evden çıkarken 6 yaşındaki kızlarını dedesi İsmet Teker’e bıraktı. Evin bahçesinde oyun oynayan küçük kız, bir süre sonra hareketsiz vaziyette yerde yatar halde bulununca Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızın yakınları doktorlara çocuğun sara hastası olduğunu, nöbet geçirdiğini ve nefessiz kalarak öldüğünü söyledi. Acil doktorları, çocuğun boynunda ip izi olduğunu görünce durumu emniyete haber verdi. Dede İsmet Teker, savcılığa verdiği ifadede, akşam evin balkonunda otururken uykuya daldığını, uyandığında torununu duvar dibinde oturur vaziyette ve kafasını da duvara dayalı halde bulduğunu aktardı. Anne Hülya Teker ise, boğulma iddialarını redderek “Kızım bazen nöbet geçiriyordu. Dün de geçirmiş. Kimse yanında olmadığı için nefes alamamış. Vücudundaki kan beynine sıçramış, can çekişerek hayatını kaybetmiş" diye konuştu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Hasan Gündüz DİYARBAKIR İHA