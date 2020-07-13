Kentte öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray ilçesindeki Karapet Geçidi yakınlarındaki Karagöl mevkiinde kendi hayvanlarını otlatan Muhammet Gencer (16) de sağanağa yakalandı. Yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu Gencer hayatını kaybederken, 20 koyun ise telef oldu. Bölgeye giden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Gencer’in cenazesini hastaneye kaldırdı.
Van’da yıldırım düştü: 1 ölü
13.07.2020 - 19:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Bahçesaray ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Van,
717797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717797.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER