Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Altınlı köyünde Şakir Şahin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı. Köy sakinleri ekipler gelene kadar çeşmelerden kovalarla su taşıyarak alevlerin çevre evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. İhbar üzerine yangın mahalline Taşova ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik yetkililerden bilgi aldı.