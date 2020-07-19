Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Çuhallı Çarşısı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’da yerel haber sitesi sahibi olan Ö.K., Akçakoca Çuhallı Çarşısı mevkisinde 06 PTN 06 plakalı Mercedes marka otomobili ile seyir halinde iken daha önceden husumetli olduğu esnaf M.T. ile karşılaştı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce Ö.K., yanında bulundurduğu silah ile M.T.’ye ateş etti. M.T. kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, gazeteci Ö.K.’yi linç etmek istedi. Linç girişiminden kurtarılan Ö.K. polis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahla yaralanan M.T. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.