Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı süresince uyulması gereken tedbirleri ve alınan tedbirleri açıkladı. Covid-19 salgınına karşı fiziki mesafe, maske takılması, temizlik, sağlık ve izolasyon kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

¥ Bayramlaşma programlarının mecburi hâller dışında açık alanlarda gerçekleştirilmesi, kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi durumunda oturma düzeninin fiziki mesafe kuralına uygun olması, temizlik ve maske kurallarına riayet edilmesi, katılımcı sayısının sınırlı ve program süresinin kısa tutulması gerekmektedir.

¥ İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleriyle başlatılan denetimler titizlikle uygulanmaya devam edilecektir. İstanbul genelinde izinli 322 satış yeri ve 869 kesim yerinde bayram süresince İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı veteriner hekimler görevlendirilmiştir.

¥ İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

¥ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz hâlinde bulunulacaktır.

¥ Bayram süresince İl Emniyet Müdürlüğümüzde 581 trafik, 1.529 asayiş ekibi, 188 motorize ekip, üç helikopter ve 17 bin 500 personel, İl Jandarma Komutanlığımızda 42 trafik, 101 asayiş ekibi, 11 motorize ekip, bir helikopter ve 4 bin 692 personel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızda ise beş dalış timi, dört bot, bir radar timi ve bir helikopter görev yapacaktır.