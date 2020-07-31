Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipleri belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 5.50 gram esrar, 127 adet ectasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.G. isimli kadın ile A.D, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.