Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesinin Çöte ve Aşağı Subaşı köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirdi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Sivas’ta iki köy karantinaya alındı
31.08.2020 - 18:52 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çöte ve Aşağı Subaşı köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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