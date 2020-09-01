Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Ürgüp Noterliğinde görev yapan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Olayın ardından noterlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Karantinaya alınan Ürgüp Noterliği çalışanlarının da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.
Personelin testi pozitif çıktı, noterlik karantinaya alındı
01.09.2020 - 16:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde noterde çalışan personelin koronavirüs testi pozitif çıkınca noter 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nevşehir,Ürgüp,noter,koronavirüs,
728751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728751.aspx
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