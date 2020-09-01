Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Ürgüp Noterliğinde görev yapan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Olayın ardından noterlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Karantinaya alınan Ürgüp Noterliği çalışanlarının da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.