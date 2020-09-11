Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, karantinada olması gerekirken sokakta, düğünde ya da seyahat eden kişilere yönelik yeni tedbirler aldı. Bu kişilerin KYK yurtlarında gözetim altına alınması kararlaştırıldı. Masrafların da kendilerinden tahsil edilmesi kararı alındı. Bu kuralı uygulayan ilk şehir Bartın oldu. Şehirde yaşayan 12 kişi, karantinayı deldiği gerekçesiyle Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurduna kondu. Ayrıca ev ortamı müsait olmayan 10 vatandaş da aynı yurda yerleştirildi. Bartın Valisi Sinan Güner "Önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında bütün valilerin katılımıyla yapılan video konferans toplantısında bu kararı aldık. Söz konusu para değil, ancak kurallara uymayanlara bir müeyyide gerekiyordu” dedi.

BİLEKLİKLE TAKİP

Mardin’de ise farklı bir uygulamaya gidildi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, karantinada olan kişilere tek kullanımlık hasta bilekliği takılması kararı aldı. Bilekliğini çıkaran kişilere 3.150 TL ceza kesilmesi kararlaştırıldı. Bilekliği kopan ya da yırtılan kişiler ise durumu hemen filyasyon ekiplerine bildirip yenisini takmak zorunda. Karabük de benzer bir tedbir aldı. Şehirde yaşayan korona hastalarına “kırmızı”, temasta bulunanlara ise “mavi” bileklik takılmasına karar kılındı. Bilekliği çıkaran kişilere Mardin’deki gibi 3.150 TL ceza verilecek. “Bu uygulamaya geçtikten sonra ihbarlarda azalma oldu” diyen Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı “Bileklik sayesinde ciddi caydırıcılık sağladık. Denetim ekiplerinin işi de hafifledi. Şu an 1.600 kişiyi bu yöntemle takip ediyoruz” şeklinde konuştu.