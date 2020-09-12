Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı. Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Yunanlar tarafından Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı
12.09.2020 - 01:36 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 01:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Etiketler : mülteci,yunanistan,
731221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731221.aspx
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