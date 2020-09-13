Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobili ile caddede seyir halinde olan sürücü, bir anda direksiyon başında fenalaştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Yolda yaya ya da aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, olayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu.

Sürücünün baygın vaziyette olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan vatandaşın akciğer kanseri nedeni ile tedavi gördüğü belirlendi.