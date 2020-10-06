Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler ekipleri, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek isteyenlere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Dün Bakırköy İlçesi Pancar Sokakta yapılan denetimde Zeynelabidin P. ve Hikmet G. yakalandı. Yakalanan şahıslar, Kartaltepe Polis Merkezi’ne götürüldü. Zeynelabidin P.’nin geçmişte KTK 79. Maddesinden 4 defa işlem yapıldığı, Hikmet G. 9 defa işlem yapıldığı öğrenildi. Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesinde yapılan denetimlerde, Erdi Ö., Fikret A. yakalandı. için Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürülen Erdi Ö’nün KTK 79. Maddesinden 12 defa işlem yapıldığı tespit edildi.