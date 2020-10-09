Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği müdahalelerin ardından rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Ekipler kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.