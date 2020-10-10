Andırın ve Onikişubat ilçe sınırlarında olan bölgede çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arozöz, 2 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve yaklaşık 50 personel bölgeye sevk edilmişti. Ekiplerin 8 saattir söndürme işlemini sürdürdüğü yangının çıkış nedeni bilinmezken, yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor
10.10.2020 - 01:12 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme işlemi sürüyor.
Etiketler : kahramanmaraş,yangın,orman yangını,
737787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737787.aspx
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