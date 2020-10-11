Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mustafa Sağlam sabah erken saatlerde elma bahçesine gitmek için eşeğine binerek evinden ayrıldı. Öğle saatlerinde eşeğin eve yalnız dönmesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek hemen elma bahçesine gitti. Yerde yatar vaziyette bulunan yaşlı adam yakınlarına ağaçtan düştüğünü söyledikten sonra çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Sağlam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümü yakınlarını yasa boğarken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, yaşlı adamın bahçede düştüğü yerde inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.