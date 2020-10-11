Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Şeyhkoyun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Murtaza Akbaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbaş ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Murtaza Akbaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
11.10.2020 - 17:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ceviz ağacı,yaşlı adam,
738181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738181.aspx
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