Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Onur Kaçar’ın kullandığı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi'nde Samet A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur Kaçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Hafif yaralı olan Samet A. ise Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Onur Kaçar’ın Buca Askerlik Şubesinde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.