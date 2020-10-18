Edinilen bilgilere göre, Onur Kaçar’ın kullandığı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi'nde Samet A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur Kaçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Hafif yaralı olan Samet A. ise Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Onur Kaçar’ın Buca Askerlik Şubesinde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yedek astsubay olacaktı kazada hayatını kaybetti
18.10.2020 - 15:48 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çeşme ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Onur Kaçar’ın yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Onur Kaçar’ın kullandığı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi'nde Samet A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur Kaçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Hafif yaralı olan Samet A. ise Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,çeşme,trafik kazası,
739881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739881.aspx
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