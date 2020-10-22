Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde ikamet eden Ümit Topalahmetoğlu (40), bahçesindeki ağaçta ceviz topladığı esnada yanlışlıkla elektrik tellerine dokundu. Akıma kapılan Topalahmetoğlu ağaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan şahıs öldü
22.10.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da ağaçtan ceviz toplarken elektrik akımına kapılan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çankırı,şabanözü,elektrik akımı,
740822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740822.aspx
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