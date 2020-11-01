Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece açıklarında bir balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı. Balıkçılar Gürpınar Balıkçı Barınağı’na getirildi.