Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece açıklarında bir balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı. Balıkçılar Gürpınar Balıkçı Barınağı’na getirildi.
Büyükçekmece’de balıkçı teknesi battı: 8 balıkçı kurtarıldı
01.11.2020 - 00:16 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 00:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler : büyükçekmece,balıkçı,
743213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743213.aspx
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