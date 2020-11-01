Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

17 binanın hasar gördüğü depremde 8 binada arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanından acı haber geldi. Depremden 43 saat sonra ekipler Doğanlar Apartmanında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bir süre sonra 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, son cansız beden ile birlikte bugün içerisinde Doğanlar apartmanında 3 kişinin cesedine ulaşılmış oldu. Ekipler tarafından çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanlar Apartmanında toplamda 14'ü sağ 10'u ölü olmak üzere 24 kişi çıkarıldı.