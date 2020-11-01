Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Köprülü Caddesi Köprülü Apartmanı’nda oturan A.Ç.’den yakınlarının haber alamadığı öğrenildi. Evde tek başına olan A.Ç. için yakınlarının çağırdığı 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan inceleme sonrasında A.Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
36 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
01.11.2020 - 15:42 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de 36 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Köprülü Caddesi Köprülü Apartmanı’nda oturan A.Ç.’den yakınlarının haber alamadığı öğrenildi. Evde tek başına olan A.Ç. için yakınlarının çağırdığı 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,
743381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743381.aspx
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