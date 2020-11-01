Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki pek çok noktada genel huzur güven uygulaması yaptı. Toplam 75 personelin katılımıyla parklar, umuma açık yerler ve metruk binalara yönelik yapılan uygulamada 530 şahıs, 229 araç, 13 iş yeri kontrol edildi. Uygulama sırasında durdurulan iki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde bulundu. Üzerinden uyuşturucu çıkan şüphelilerden biri hakkında işlem yapılmak istenince ağlayarak polis ekiplerine yalvardı. Şüpheli, “Ağabey, işlem yapmayın. Okulum var. Okulum yanar, ne olursunuz işlem yapmayın” diye gözyaşları içerisinde polis ekiplerine yalvardı.

Ekiplerin ilçede yaptığı uygulamada 1 iş yeri ile 30 şahsa idari işlem yapılırken, aranan 2 şahıs da yakalandı. Ekipler, 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulurken, 1 çalıntı motosiklet, bir araçta 30 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.