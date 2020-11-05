4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 sivil işçi şehit düşmüştü. Saldırıda şehit düşenlerin Selim Gündüz (Yüksekova), Zeki Ölmez (Yüksekova) ve Mehmet Reşat Keskin (Van) olduğu öğrenilirken, gün içerisinde törenle toprağa verilmeleri bekleniyor.
Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi
05.11.2020 - 12:14 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçilerin kimlikleri belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,
744336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744336.aspx
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