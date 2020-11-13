Olay, Sakarya’nın Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Recep Sözlü, idaresindeki traktör evinin bahçesinde park halinde bulunan römorka çarptı. Traktörden inmek istediği esnada dengesini kaybederek lastiğin altında kalan adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Recep Sözlü, Hendek ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını kaybetti
13.11.2020 - 17:26 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde evinin önünde traktörün altında kalan 4 çocuk babası Recep Sözlü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,kaza,
746279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746279.aspx
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