Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 46 yaşındaki Yakup Tunga, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tunga’nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
22.11.2020 - 15:01 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Yakup Tunga, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tunga'nın filyasyon ekibinde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çorum,
748221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748221.aspx
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