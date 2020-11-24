Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Inver Grove Heights şehrinde Kathleen Morlok isimli kadın, şubat ayında buzdolabının diplerinde bir poşet içerisinde şeftali buldu ve ziyan olmasın diye sincapların yemesi için bahçeye bıraktı. Şeftaliler dolapta beklerken fermente olmuş. İştahla şeftalileri yiyen sincap bu yüzden zehirlendi. Sarhoş sincabı gören Morlok, görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı. Büyük ilgi gören görüntü 1,5 milyon kere seyredildi. Morlok, “Sincaptan endişe ediyordum. Neyse ki ayılmıştı. Ertesi gün gelip verdiğim yemlerle kahvaltı yaptı” diye konuştu.