Aşı karşıtlığının yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Usta, şöyle dedi: Vaka sayılarını tersine çevirmek için aşı şart, başka hiçbir şansımız yok. Aşılar yapılmaya başladıkça kendimize geleceğiz, normale döneceğiz. Mart, nisan gibi aşının net etkilerini göreceğiz. Gerçekten bu çok büyük bir çağ atlamadır. Aşı sayesinde dünya ciddi bir travmayı atlatacak.
Profesörden umutlandıran açıklama
29.11.2020 - 04:20 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, toplumun aşı konusunda çok bilinçli olmadığını söyledi.
Etiketler : koronavirüs,covid 19,
749684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749684.aspx
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