Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı karşıtlığının yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Usta, şöyle dedi: Vaka sayılarını tersine çevirmek için aşı şart, başka hiçbir şansımız yok. Aşılar yapılmaya başladıkça kendimize geleceğiz, normale döneceğiz. Mart, nisan gibi aşının net etkilerini göreceğiz. Gerçekten bu çok büyük bir çağ atlamadır. Aşı sayesinde dünya ciddi bir travmayı atlatacak.