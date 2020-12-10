Arnavutköy Cumhuriyet Meydanında görevli olan Arnavutköy Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik işçisi, yağışlı havanın ardından ıslanan sokak köpeğini elindeki fırçayla temizledi. Temizlik işçisinin sokak köpeğini temizlediği anlar meydanda bulunan bir esnaf tarafından görüntülendi. Görüntüleri sosyal medyada izleyenlerin yürekleri ısındı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü
10.12.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de temizlik işçisi yağan yağmurdan sonra ıslanan sokak köpeğini, elindeki fırçası ile temizledi. Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : temizlik görevlisi,köpek,
752237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752237.aspx
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