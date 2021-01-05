Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktasında Ulaş D., idaresindeki 16 ABD 724 plakalı otomobili Setbaşı'nda durdurdu. Alkolmetre üfleten ekipler, Ulaş D.'nin 122 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Araçta bulunan Ulaş D. ve yanındaki arkadaşları ekiplere gezmeye çıktıklarını belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahısları araçtan indirerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu. Ayrıca aracın koltuğunun altından döner bıçağı ile başka bıçaklar çıktı.

Ulaş D.'nin yanındaki arkadaşı Ali Y.' gazetecilerin neden çıktın sorusuna "Bu dallama yüzünden" demesi dikkatlerden kaçmadı. Şahıslara sokağa çıkma yasağını deldiğinden dolayı toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan Ulaş D.'ye bin 288 TL para cezası kesilirken, araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.