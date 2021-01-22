Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bugün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Muş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem
22.01.2021 - 08:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bugün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : muş,deprem,son depremler,
761735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761735.aspx
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