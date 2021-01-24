Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden doğal olarak ürettikleri zeytinyağı, salça, pekmez ve bal gibi organik ürünlerin reklamını yapan vatandaşların dolandırıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında şüpheliler Cuma S., Ümit S., Mehmet S. ve Mustafa C.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Organik ürün dolandırıcıları adli kontrol şartıyla serbest
24.01.2021 - 09:52 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de sosyal medya üzerinden vatandaşların ürettikleri zeytinyağı, bal ve salça gibi organik ürünleri satın alma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alıan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden doğal olarak ürettikleri zeytinyağı, salça, pekmez ve bal gibi organik ürünlerin reklamını yapan vatandaşların dolandırıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında şüpheliler Cuma S., Ümit S., Mehmet S. ve Mustafa C.’yi gözaltına aldı.
Etiketler : Osmaniye,organik ürün,dolandırıcılık,
762268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762268.aspx
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