Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden doğal olarak ürettikleri zeytinyağı, salça, pekmez ve bal gibi organik ürünlerin reklamını yapan vatandaşların dolandırıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında şüpheliler Cuma S., Ümit S., Mehmet S. ve Mustafa C.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.