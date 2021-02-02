Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında tartışma çıkan iki taraf, kavga etti. Kavgaya kadınlar ve çocuklar da karıştı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığı havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı. Kaçan kalabalık, kavgaya tarihî Balıklıgöl bölgesinde devam etti. Onlarca kişi birbirine girdi, ortalık âdeta savaş alanına döndü. Kadınlar ve erkekler ellerine ne geçirdiyse birbirine attı. Olayda toplam 5 kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.