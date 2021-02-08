Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Giyim ve ayakkabı alışverişi kadınların vazgeçilmezi. Eskiden, özellikle indirim dönemlerinde ihtiyacı olsun olmasın birçok kadın çılgınca alışveriş yapar, ardından daha etiketini dahi sökmeden dolap köşelerinde eskimeye terk ederdi. "Eskiden" diyorum, çünkü birçok alışkanlık gibi alışveriş çılgınlığı da şekil değiştirdi. Giyim alışverişi salgın öncesine göre azaldı ve rahatlığın ön plana çıktığı modellere yöneldi. Bu trend, Areda tarafından yapılan araştırmayla rakamlara döküldü. 1.100 kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 55,9'u giyim tercihlerinde konfor ve dayanıklılığın etkili olduğunu söylerken "Reklamlardan etkilenirim" diyenlerin oranı yüzde 1'lere kadar düştü.

ESKİYİNCE ALIYOR, AVM'YE GİDİYORUZ

Araştırmada yer alan ‘Giysi satın almanızın nedeni daha çok hangileridir’ şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 27,4’ü kullandığım giysilerin eskimesi yanıtını verdi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 26,9 oranıyla "sezona uygun giyinmek" cevabı verirken, yüzde 22,1’i şık görünmek, yüzde 14,4’ü ise modası geçmek, yüzde 7,1’i mesleğe uygun giyinmek, yüzde 2’si ise marka bağımlılığı yanıtlarını verdi. "Alışverişlerinizi daha çok hangi ortamlarda yapıyorsunuz" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 41,6’sı AVM cevabını verdi. İlgili soruya katılımcıların yüzde 21,8 outlet mağazalar, yüzde 13,7’si pazar, yüzde 13,7’si ise online alışveriş yanıtı verdi. Butik/pasaj diyenlerin oranı yüzde 7,3 olurken, kişiye özel dikim seçeneği ise 0,3’te kaldı.

MODAYI TAKİP BİTMEDİ, AZALDI

Giyim tercihlerinde moda etkili ama vazgeçilmez değil. Katılanların yüzde 33,8'i moda trendlerin takip etmediğini söylüyor. "Nadiren" takip edenlerin oranı yüzde 24,4 olurken, "Zaman zaman" diyenlerin oranı yüzde 21,8 oldu. "Modayı her zaman takip ederim" diyenlerin oranı da yüzde 6,8'lerde.

KIYAFETE ÇOK HARCAMIYORUZ

"Bütçenizin yüzde kaçını giyim alışverişine harcarsınız" sorusuna katılımcıların yüzde 47,4'ü "Yüzde 10-20" cevabını verdi. Yüzde 32'lik kesim "Yüzde 20-30" derken, "Paramın yüzde 30-40'ını kıyafete harcarım" diyenler yüzde 11,4, "Bütçemin yarısı kıyafete” diyenlerin oranı yüzde 4,2'de kaldı.

GİYİMDE TERCİHLER

Dayanıklılık, konfor: %55,9

Tasarım-şıklık: %35,9

Rahatlılık: %26

Fiyat: %22,2

Kalite: %15,4

Bedene uygunluk: %9,3

Alıştığım marka: %8,2

İşlevsellik: %1,2

Reklam: %1,0