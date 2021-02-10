Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 66025. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza E. (67), 2. kattaki evinin balkonunda ağaçtan limon toplarken dengesini kaybedip aşağı düştü. Eşi ve kızı yaşlı adamın düştüğünü görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan yaşlı adamı kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Olayın şokunda olan yaşlı adamın eşinin ise oturduğu yerden çaresizce ambulansa baktığı görüldü.