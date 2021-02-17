Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan H.T. (41) ve İ.E'nin (39) üst aramasında bir kalıp el sabunu bulundu.

Hırsızlık yapılan evden de sabun çalındığının belirlenmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinden hırsızlık amacıyla Kocaeli'ye gelen zanlıların, 2 evden çaldıkları televizyon, çamaşır makinesi, kamera kayıt cihazı ve çeşitli ev eşyalarını sakladıkları tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.