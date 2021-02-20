Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı uygulamada, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bakırçay uygulama noktasında, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan ticari taksi içerisinde yapılan detaylı aramada, araç içine zulalanmış bin 106 adet Galara, bin 118 adet Gerika isimli olmak üzere, toplam 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç içerisinde uyuşturucu haplarla yakalanan S.K.(32), B.K. (48) ve M.G. (46), polis tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.